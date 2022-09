Chips in Luftröhre: Cathy Hummels musste in die Notaufnahme!

Cathy Hummels (34) sorgte für einen großen Schreck! Die Kampf der Realitystars-Moderatorin soll sich aktuell mit Mats Hummels (33) in Scheidung befinden, den sie im Jahr 2015 geheiratet hatte. Auch wenn die beiden vermutlich bald nicht mehr Mann und Frau sind, haben sie dennoch etwas gemeinsam: ihren Sohn Ludwig (4). Gemeinsam mit dem Kleinen und Freunden machte sich die Beauty einen schönen Tag, bis sie allen einen Schock versetzte: Cathy verschluckte sich an ihren Chips, weshalb der Notarzt kommen musste!

Die Influencerin erzählte nun in ihrer Instagram-Story von dem Unfall: Als sie beim Essen wegen ihres Sohnes lachen musste, rutschte ihr ein Chipstück in die Luftröhre. Da sie deshalb schwerer Luft bekam, musste ein Notarzt anrücken. Die medizinischen Fachkräfte fackelten allerdings nicht lange und brachten die Mutter in ein Krankenhaus. "In der Notaufnahme wurde mir dann dieser Grünkohlchip raus gesaugt", schilderte die 34-Jährige die Situation und merkte an: "Jetzt habe ich einfach enorme Schmerzen, aber soweit gehts mir einigermaßen gut. Aber fit bin ich noch lange nicht."

Cathys Gesundheit war in letzter Zeit auch schon vor diesem Unfall etwas angeknackst: Anfang August berichtete die Beauty davon, dass sie oft mit Bauchproblemen zu kämpfen habe. Bei einem ärztlichen Gesundheitscheck wurde nichts Auffälliges gefunden, weshalb die Mutter vermutete: "Wahrscheinlich ist es doch ein bisschen viel Stress privat." Aus diesem Grund versucht die Moderatorin sich so gesund wie möglich zu ernähren.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de