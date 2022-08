Wegen Stress? Cathy Hummels fühlt sich nicht mehr so gesund

Cathy Hummels (34) musste so einiges mitmachen. Der Beziehungsstatus der Kampf der Realitystars-Moderatorin und des Fußballers Mats Hummels (33) warf in den vergangenen Monaten einige Fragen auf. Laut ihrem engeren Umfeld haben sich die beiden bereits Anfang 2021 voneinander getrennt, Mats Liaisons bestätigten das indirekt. Im Juli wurde dann bekannt, dass die Eltern von Ludwig Hummels (4) bereits die Scheidung eingereicht haben sollen. Kein Wunder, dass Cathy jede Menge Stress hat – doch dieser soll sich negativ auf ihre Gesundheit auswirken.

In ihrer Instagram-Story berichtete die Beauty über ihren Arztbesuch. Gerade habe sie ein MRT des Bauches hinter sich, bei dem jedoch nichts Auffälliges herauskam. "Ich bin gesund auf jeden Fall. Ich habe auch meine ganzen Hormone checken lassen, mein gesamtes Blut auf den Kopf stellen lassen, weil ich wirklich oft mit dem Bauch Probleme habe", erklärte die 34-Jährige und stellte eine Vermutung auf: "Wahrscheinlich ist es doch ein bisschen viel Stress privat." Aus diesem Grund möchte sich die Mama gerne neu sortieren und ihre Ernährung umstellen, um einfach so gesund wie nur möglich zu sein.

Doch was meint Cathy eigentlich genau mit Stress? "Ich bin ein Mensch, ich verdaue alles. Also auch so Trennungen und solche Dinge", erklärte sie. Deshalb sei sie stolz auf sich, dass sie das Problem bemerkt habe und nun in Angriff nehme, da sie normalerweise Veränderungen gegenüber sehr abgeneigt sei.

Instagram / aussenrist15 Mats, Cathy und Ludwig Hummels

Getty Images Cathy Hummels im Juli 2022

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels im Juli 2022

