Chrissy Teigen wieder schwanger: Wie fühlt sich John Legend?

John Legend (43) gibt einen Einblick in sein Seelenleben. Der Musiker und seine Ehefrau Chrissy Teigen (36) haben zwei gemeinsame Kinder. Im Sommer 2020 wurde das Model zum dritten Mal schwanger – tragischerweise verlor die Beauty ihr Baby aber. Daraufhin machte das Ehepaar eine schwere Zeit durch. Im August dieses Jahres verkündeten die beiden dann aber tolle Neuigkeiten: Sie erwarten wieder ein Kind. John hat nun ehrlich berichtet, wie er sich in Hinblick auf die Schwangerschaft fühlt.

Bei "TODAY" sprach der Säger über die Tatsache, dass er und seine Frau ein weiteres Kind erwarten. "Wir freuen uns auf neue Freude in unserem Leben, ein neues Baby zu bekommen. Wir sind so aufgeregt", erzählte er, erklärte aber auch: "Wann immer man eine Fehlgeburt erleidet, bist du vorsichtig optimistisch, weil du nie weißt, was passieren kann."

Der "Love Me Now"-Interpret ging daraufhin auch noch näher auf seine durchwachsenen Erlebnisse ein. "Du hast das Schlimmste gesehen und das Beste mit den Kindern, die du hast", machte er deutlich.

Instagram / chrissyteigen John Legend, Chrissy Teigen und ihre Kinder Luna und Miles im September 2022

Getty Images Chrissy Teigen und John Legend im März 2022 in Beverly Hills

Instagram / chrissyteigen Model Chrissy Teigen im August 2022

