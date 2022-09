Karriere-Aus wegen Erkrankung: So geht es Jürgen Drews heute

Jürgen Drews (77) will das Beste aus seiner Situation machen. Im vergangenen Juli verkündete der Sänger unter Tränen, dass er sich nach über 40 Jahren von der Bühne zurückziehen werde. Grund dafür war neben mehr Zeit für die Familie besonders seine schwindende Belastbarkeit: Er leidet unter peripherer Polyneuropathie, einer unheilbaren Nervenkrankheit, die seine Bewegungen und seinen Gleichgewichtssinn einschränkt. Trotzdem versucht Jürgen, seine Schlager-Rente so gut es geht zu genießen!

"Wir waren neulich in Amsterdam und sind zehn Kilometer durch die Stadt gelaufen. Das hat er gut weggesteckt!", berichtete seine Tochter Joelina (26) stolz im Interview mit Bunte. Zum Glück schreite Jürgens Erkrankung nur langsam voran – macht sich aber ab und zu doch bemerkbar. "Er hat Probleme mit der Balance, kann zum Beispiel nicht mehr so gut Fahrrad fahren", erklärte die Musikerin. Und selbst Joggen fiele dem Künstler an manchen Tagen schwer.

Auch Jürgens Ehefrau Ramona (49) hatte sich schon über sein Karriereende geäußert – und konnte dem Bühnen-Rückzug des Schlager-Urgesteins viel Gutes abgewinnen. "Er ist viel ruhiger geworden, was mir sehr gut gefällt", schwärmte sie. Die Entscheidung tue dem selbst ernannten König von Mallorca sehr gut.

Getty Images Joelina Drews und Jürgen Drews im Dezember 2020

Getty Images Joelina Drews mit ihren Eltern Jürgen und Ramona Drews 2014

Instagram / juergen.drews Jürgen und Ramona Drews im August 2022 in Klaffenbach

