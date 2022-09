Herzogin Meghans Podcast pausiert nach dem Tod der Queen

Herzogin Meghan (41) lässt das Berufliche im Moment außen vor. Nachdem am Donnerstag verkündet wurde, dass es um den Gesundheitszustand der Queen (✝96) schlecht stünde, machte sich Prinz Harry (37) mit seiner Ehefrau auf den Weg nach Schottland. Nach dem Tod der einstigen Monarchin ging es für das Ehepaar anschließend nach Schloss Windsor. Danach wurde bekannt, dass die zwei während der Trauerzeit in England bleiben werden. Zudem wird Meghans Podcast nun vorübergehend ausgesetzt!

Wie auf der Homepage ihres Podcasts "Archetypes" zu lesen ist, müssen sich die Fans jetzt erst mal gedulden. "Neue Episoden von Archetypes werden während der offiziellen Trauerzeit für Ihre Majestät die Königin pausiert", lautete das Statement dazu. Bisher wurden drei Folgen veröffentlicht – wann die Zuhörer mit neuen Gesprächen zwischen Meghan und ihren berühmten Gästen rechnen können, ist momentan unklar. Jedoch ist mit einer Veröffentlichung neuer Episoden bis zur Beerdigung am 19. September nicht zu rechnen.

Laut Page Six hat die zweifache Mutter auch ihre anderen ursprünglichen Termine abgesagt. Gemeinsam mit Prinz Harry hätte Meghan diese Woche eigentlich an der UN-Generalversammlung in New York teilnehmen sollen. Des Weiteren wäre die einstige Suits-Darstellerin in der beliebten "Tonight Show" mit Jimmy Fallon (47) zu Gast gewesen.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Herzogin Meghan und Prinz Harry, Juli 2018

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan vor Schloss Windsor

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de