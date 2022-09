"Das Sommerhaus der Stars": Welches Paar ist euer Favorit?

Wer führt aktuell die Beliebtheits-Skala an? Seit dem 7. September läuft die neue Staffel von Das Sommerhaus der Stars auf RTL. Am Mittwochabend wird die dritte Folge der beliebten Reality-TV-Show ausgestrahlt. Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger wurden bereits von den anderen Kandidaten rausgeworfen. Übrig sind noch sieben Paare, die um das Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen. Promiflash möchte von euch wissen: Welches Sommerhaus-Paar mögt ihr aktuell am liebsten?

Eine omnipräsente Rolle in der Show nehmen momentan Eric Sindermann (34) und seine Freundin Katharina Hambuechen ein. Die beiden befinden sich regelrecht im Dauerzoff. Doch nicht nur bei ihnen herrscht dicke Luft. Beim Spiel "Tischlein deck dich" flogen auch zwischen Kader Loth (49) und ihrem Partner Ismet Atli die Fetzen. Zwischen Mario Basler (53) und Doris Büld geht es hingegen ruhiger zu. Der Ex-Profifußballer ist jedoch gar nicht gut auf Stephen Dürr (48) zu sprechen, der mit seiner Frau Katharina an dem Format teilnimmt.

Während Cosimo Citiolo (40) und Nathalie Gaus der Ehrgeiz gepackt hat, das Sommerhaus unbedingt gewinnen zu wollen, halten sich Sascha und Ivonne Mölders noch etwas im Hintergrund auf. Patrick Romer (26) und seine Freundin Antonia Hemmer (22) gehören momentan zu den stärksten Paaren, was die Spiele betrifft. Welches Sommerhaus-Paar ist Stand jetzt euer Favorit? Stimmt unten ab!

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

RTL Eric Sindermann und Katharina Hambuechen bei "Das Sommerhaus der Stars"

RTL Mario Basler im Sommerhaus 2022

RTL / Stefan Gregorowius Antonia Hemmer und Patrick Romer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

