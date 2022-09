Dieses Detail wählte Queen Elizabeth für ihre letzte Reise

Die Queen (✝96) überließ nichts dem Zufall. Das einstige britische Staatsoberhaupt fand vergangenen Donnerstag auf seinem Anwesen in Schottland die letzte Ruhe. Am Montag hatte die Bevölkerung in der schottischen St. Giles' Kathedrale die Möglichkeit, sich von seiner Majestät zu verabschieden. Am Dienstag wurde der Sarg am englischen Flughafen in Empfang genommen und zum Buckingham-Palast gebracht. Ihre letzte Reise durch die Straßen Londons hat die Queen sorgfältig geplant.

Das Hello Magazin berichtet, dass die 96-Jährige den Leichenwagen mitentworfen haben soll. Für die Farbe des Fahrzeugs wählte die Queen Royal Claret – die Farbe der offiziellen königlichen und staatlichen Autos, die in den königlichen Salons im Buckingham Palace aufbewahrt und von ihrer Familie bei offiziellen Anlässen benutzt werden. Zudem ist der Wagen mit dem persönlichen königlichen Wappen der Königin versehen und wurde so gestaltet, dass die Öffentlichkeit den Sarg auf seiner Fahrt durch London gut sehen kann.

Nachdem der Sarg am Dienstagabend am Flugplatz von Northolt gelandet war, ging es umgehend zur königlichen Residenz der englischen Hauptstadt. Im Buckingham Palace trafen wenig später König Charles (73) und seine Söhne Prinz William (40) und Prinz Harry (37) ein. Herzogin Kate (40) und Herzogin Meghan (41) nahmen hinter den Palastmauern abseits der Kameras ebenfalls Abschied von Elizabeth.

Getty Images Der Leichenwagen der Queen am Flughafen in London

Getty Images Der Leichenwagen der Queen

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

