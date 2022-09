Gerda Lewis startet jetzt eigenen Podcast mit Asena Neuhoff

Gerda Lewis (29) nimmt ein neues Projekt in Angriff. Die Beauty teilt in den sozialen Medien bereits jede Menge aus ihrem Leben mit ihren Fans. Zuletzt gab die Germany's next Topmodel-Teilnehmerin sogar einen Einblick in ihr Liebesleben: Aktuell geht Gerda als glücklicher Single durchs Leben, sei aber für alles offen. Jetzt dürfte die 29-Jährige auch erst mal genug anderes um die Ohren haben: Denn sie bringt mit ihrer Freundin Asena Neuhoff einen eigenen Podcast raus.

Im Trailer für ihr neues Projekt "The Simple Life mit Gerda und Asena" auf der Plattform Podimo teasern die beiden bereits an, worum es gehen wird. "Wie unser Name schon verrät, geht es bei unserem Podcast um die kleinen aber auch großen Herausforderungen im Leben. Wir geben euch ganz private Einblicke in unser Leben", verraten die Freundinnen. Aber nicht nur das: "Macht euch bereit für heiße Details über Reality-TV, Dating und Freundschaft, denn wir erfüllen jedes Klischee."

Auch auf Instagram kündigte Gerda ihren neuen Podcast an. "Wir werden viele Deep Talks führen und wollen wirklich mit unseren Followern interagieren", erklärte die ehemalige Bachelorette. Jeden Donnerstag um 6 Uhr wird eine neue Folge online kommen.

