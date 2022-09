Heiße Fotoreihe: Anna Ermakova stellt ihre Beine zur Schau

So sexy zeigt sich die Tochter von Boris Becker (54)! Anna Ermakova (22) ist schon lange nicht mehr nur Tochter des weltberühmten Tennis-Spielers und des britischen Models Angela Ermakova. Inzwischen hat sich die 22-Jährige als Model und Influencerin alleine einen Namen erarbeitet. Auf ihrem Social-Media-Account teilt sie immer wieder Bilder, auf denen sie ihren beneidenswerten Körper zur Schau stellt. Jetzt postete das Model eine neue Fotoreihe, die an Sexyness schwer zu übertreffen ist!

Ob Monte-Carlo, London oder Los Angeles: Es gibt keinen High-Society-Ort, aus welchem sich Anna in den letzten Monaten nicht mit einem Instagram-Post gemeldet hat. Im Mittelpunkt der Bilder steht dabei meistens das Model selbst. So auch in ihrer neusten heißen Fotoreihe. Die Fotos zeigen Anna in einem kurzen schwarzen Kleid, in welchem ihre endlos langen Beine und definierten Arme betont werden.

Die gebürtige Britin ist offenbar ziemlich stolz auf ihren Traumkörper. Auf ihrem Profil sieht man Anna hauptsächlich in Bikinis und sehr knappen, engen Klamotten posieren. Papa Boris bekommt von den Posts seiner Tochter vermutlich gerade nichts mit. Der berühmte Tennis-Star sitzt seit April wegen Insolvenzverschleppung eine zweieinhalbjährige Freiheitsstrafe ab.

Anna Ermakova, 2022

Anna Ermakova, 2022

Anna Ermakova, 2022

