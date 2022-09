Hingucker: Jennifer Lawrence ist zurück auf dem Red Carpet

Erst vor wenigen Monaten wurden Jennifer Lawrence (32) und ihr Ehemann Cooke Maroney das erste Mal Eltern. Seit der Geburt ihres Kindes machte die Oscar-Gewinnerin einen großen Bogen um rote Teppiche. Ihre Schwangerschaft und die Geburt ihres kleinen Jungen trennte die junge Mutter strikt von ihrer Arbeit in der Öffentlichkeit. Jetzt stellte die Schauspielerin ihren neuen Film "Causeway" vor und zeigte sich erstmalig nach ihrer Babypause bei der Premiere auf dem roten Teppich!

Jennifer Lawrence zeigte sich jetzt nach ihrer Babypause das erste Mal bei einem Red-Carpet-Event. Bei den Toronto Film Festspielen feierte sie ihr Comeback und begeisterte mit einem schwarzen, transparenten Haute-Couture-Kleid von Dior. Jennifer präsentierte das schulterfreie Kleid mit eleganten Heels. Ihre langen blonden Haare waren in Locken auf eine Seite drapiert. Die Schauspielerin strahlte und ließ vermuten, dass ihr privates Glück dafür verantwortlich ist.

Die "Tribute von Panem"-Darstellerin schlenderte in den vergangenen Monaten eher selten durch die Straßen ihrer Wahlheimat New York City. Grund dafür war ihre Schwangerschaft. In einem Interview mit Vanity Fair sprach sie über diese Zeit und ihr Mutterglück und gab zu: "Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr mit der Öffentlichkeit gesprochen. Jetzt zurückzukommen, mit jemand Neues in meinem Leben, den ich beschützen möchte, macht mich sehr nervös!"

Getty Images Jennifer Lawrence September, 2022

Getty Images Jennifer Lawrence 2022

Getty Images Jennifer Lawrence beim Toronto Film Festival 2022

