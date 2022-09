Im Palast: Erstes Foto von König Charles, Harry und Meghan!

Auf diese Reunion haben die Royal-Fans schon gewartet! Seit mehreren Tagen herrscht in Großbritannien Ausnahmezustand: Queen Elizabeth II. (✝96) starb am vergangenen Donnerstag in Schottland im Kreise ihrer Liebsten. Anschließend wurde ihr Sohn Charles (73) zum neuen König ernannt. In der Trauer um seine Mutter steht der neue Monarch immer an vorderster Front – dabei bekam er nun wortwörtlich Rückendeckung von Sohn Harry (37) und Schwiegertochter Meghan (41)!

Am Dienstagabend wurde der Sarg der verstorbenen Königin in ihr Heim nach London gebracht. Im Buckingham Palace wartet ihre Familie auf ihr Eintreffen – darunter auch Harry und Meghan. Auf einem neuen Foto sieht man das Skandal-Pärchen erstmals gemeinsam mit dem neuen König: Charles steht vor einem Fenster des Palasts, sein Sohn und dessen Frau hinter ihm. Die Trauer ist allen dreien deutlich anzusehen.

Es ist das erste gemeinsame Foto des Trios seit mehreren Monaten. Harry und Meghan hatten der Königsfamilie 2020 den Rücken gekehrt – seitdem herrschte zwischen den Parteien dicke Luft. In der Trauer um die Queen dürften die Streitigkeiten jedoch zunächst beiseitegeschoben sein.

Getty Images Queen Elizabeth II., 2012

Getty Images König Charles III. im September 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Schloss Windsor

