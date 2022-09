Kaley Cuoco und Tom Pelphrey geben Red-Carpet-Debüt als Paar

Sie waren ein Hingucker! Kaley Cuoco (36) trennte sich im September 2021 von ihrem Ex-Mann Karl Cook (31), kurze Zeit später lernte sie bereits ihren neuen Freund Tom Pelphrey (40) kennen und lieben. Die beiden zeigten sich schon einmal in der Öffentlichkeit zusammen. Doch jetzt gaben sie zum ersten Mal ihr Debüt als Paar auf dem roten Teppich bei den Emmy Awards in Los Angeles!

Der Anlass ihres Besuchs waren die Nominierungen für ihre Hautrollen in den Filmen "The Flight Attendant" und "Ozark". Die Schauspieler wirkten richtig verliebt ineinander! Was das Outfit angeht, matchten sie dank Dolce & Gabbana miteinander. Kaley Cuoco trug ein rosa Minikleid aus Tüll, das mit Blumenapplikationen besetzt war. Eine bodenlange Rückseite und eine passende rosa Clutch rundeten ihren Glitzer-Look ab. Dazu trug die 36-Jährige silbernen Schmuck und High Heels. Tom kam ganz schlicht in einem schwarzen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte zu der Veranstaltung – im Rampenlicht standen sie jedoch beide. Das war ein Anlass für die frisch Verliebten, den ganzen Abend lang Pärchen-Selfies zu schießen, um ihre gemeinsame Zeit festzuhalten.

Die The Big Bang Theory-Darstellerin veröffentlichte unmittelbar nach dem Event einige Eindrücke des Abends auf Instagram. Unter einem Bild schwärmte sie, dass sie "das traumhafteste Date aller Zeiten" mit ihrem Tom hatte. Unter einem weiteren sprach sie die drei Worte aus: "Ich liebe dich, Kumpel!" Er schrieb unter einem gemeinsamen Selfie der beiden auf seinem Kanal: "Es war eine perfekte Nacht mit meiner Lieblingsperson und meiner Lieblingsschauspielerin."

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und Tom Pelphrey bei den Emmy Awards 2022

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco im September 2022

Anzeige

Instagram / kaleycuoco Tom Pelphrey und Kaley Cuoco im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de