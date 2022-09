Mit Perlenohrringen: Herzogin Meghan zollt der Queen Tribut

Herzogin Meghan (41) zollte der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) einen stilvollen Tribut. Der Sarg der Königin wurde am Mittwoch in der Westminster Hall aufgebahrt. Dort wird er nun bis Montag für die Öffentlichkeit zugänglich bleiben. Nachdem der Sarg vom Buckingham Palace in die Westminster Hall gebracht worden war, fand dort im Beisein der königlichen Familie noch ein feierlicher Gottesdienst statt. Zu diesem Anlass trug Herzogin Meghan Perlenohrringe, die ihr von der Queen persönlich geschenkt worden waren.

Meghan erschien zum Gottesdienst in einem schlichten schwarzen Kleid mit dazu passendem Faszinator. Ihre Haare waren darunter im Nacken zu einem eleganten Knoten gebunden. Die zarten Perlenohrringe waren der einzige Schmuck, den die Herzogin zu ihrem Look kombinierte. Laut US Weekly waren diese ein Geschenk von Queen Elizabeth. Das erste Mal trug Meghan die Ohrringe bei ihrem ersten offiziellen Solo-Auftritt mit der Monarchin im Juni 2018.

Generell wird traditionell Perlenschmuck während königlicher Trauerphasen getragen. "Perlen sollen Tränen darstellen und begründeten damit eine Tradition, die bis zum heutigen Tage erhalten blieb", erzählte ein Juwelen-Experte Page Six. So wurden auch Prinzessin Kate (40) und Queen Consort Camilla (75) seit dem Tod der Queen mit Perlenschmuck gesichtet.

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinzessin Kate im September 2022 in London

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

ALKIS KONSTANTINIDIS/AFP/ Getty Images Herzogin Meghan und Prinzessin Kate

