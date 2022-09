Nach Gottesdienst für Queen: Prinz Harry hält Meghans Hand

Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (41) zeigen ihre Verbundenheit! Zu Ehren der verstorbenen Queen Elizabeth II. (✝96) fand in London heute ein feierlicher Gottesdienst statt. In einer festlichen Prozession wurde der Sarg der Monarchin dafür aus dem Buckingham Palace in die Westminster Hall gebracht. Mit dabei war nicht nur Harry, sondern auch seine Frau Meghan. Beim Verlassen der Räumlichkeiten hielten sich die zwei an der Hand.

Fotos von der Veranstaltung zeigen, wie die Mitglieder der königlichen Familie andächtig in der Westminster Hall stehen. Sichtlich berührt verfolgen Harry und Meghan die Liturgie. Als die Royals das Gebäude verlassen, kam die Geste, die so nicht im Protokoll stand: Harry nimmt die Hand seiner Frau und sie scheinen sich gegenseitig Trost zu spenden. Prinz William (40) und Prinzessin Kate (40) gehen vor ihnen mit deutlich mehr Abstand zueinander.

In den folgenden Tagen hat nun die Bevölkerung die Möglichkeit, sich von der Queen zu verabschieden: Denn bis zur Beerdigung am kommenden Montag wird der Sarg der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Interessenten sollten jedoch Zeit mitbringen – die Warteschlange soll knapp fünf Kilometer lang werden.

Anzeige

Getty Images Die Royals beim Gottesdienst für die Queen

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry während der Prozession der Queen

Anzeige

Getty Images Der Sarg von Queen Elizabeth II.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de