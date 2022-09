Nach drei Jahren: Zac Efron zeigt sich wieder auf Red Carpet

Zac Efron (34) ist zurück! Um ihn rankten sich zuletzt viele Gerüchte: Fans vermuteten, dass der Schauspieler sich einer Schönheitsoperation unterzogen habe, um seine Kieferknochen markanter aussehen zu lassen. Vor wenigen Tagen bezog der High School Musical-Star dazu Stellung und erklärte, dass er sich wegen eines Unfalls optisch so verändert habe. Mit seinem Statement hat er wohl sein Comeback eingeleitet: Jetzt schritt Zac zum ersten Mal seit drei Jahren wieder über den roten Teppich!

Er erschien gestern bei der Premiere seines neuen Films "The Greatest Beer Run Ever" beim Toronto Film Festival in Kanada. Und trotz seiner langen Red-Carpet-Abwesenheit schien Zac sich dort richtig wohlzufühlen: Er strahlte über das ganze Gesicht, machte fleißig Fotos mit den Fans und scherzte mit seinen Co-Stars. Für seinen Auftritt wählte der 34-Jährige einen grau karierten Anzug zu einem schwarzen Poloshirt und glänzenden Anzugschuhen.

Tatsächlich hat sich Zac in den vergangenen drei Jahren aber total verändert und immer wieder mit seinem Styling herumexperimentiert. Bei seinem letzten Besuch auf dem roten Teppich trug er seine Haare noch viel länger und blond gefärbt. In der Zwischenzeit trug er für eine Filmrolle auch mal einen markanten Schnurrbart.

Getty Images Zac Efron, September 2022 in Toronto

Getty Images Zac Efron, Schausspieler

Getty Images Zac Efron bei einer Premiere im Mai 2019

