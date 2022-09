Queen Consort: Was genau bedeutet Camillas neuer Titel?

Der Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) machte ihren ältesten Sohn mit sofortiger Wirkung zu König Charles III. (73). Seine Ehefrau Camilla (75) erhielt somit den Titel Queen Consort, zu Deutsch Königin-Gemahlin. Mit dem neuen Titel erhält die zweite Ehefrau des Königs auch einen neuen Rang. Doch inwiefern unterscheidet sich der Titel der Queen Consort von dem der verstorbenen Queen?

Der Titel Queen Consort wird der Ehefrau eines Königs verliehen. Den Titel Queen dürfen nur Herrscherinnen tragen, die aufgrund ihrer Abstammung berechtigt sind, das Königreich unabhängig zu regieren. Als Queen Consort hat Camilla jedoch kein Recht, zu regieren. Dennoch ist sie als Gemahlin von König Charles III. jetzt die wichtigste Frau des Buckingham Palace und somit ein bedeutender Teil der Monarchie.

Nach den königlichen Namenskonventionen wird die 75-Jährige fortan also Queen Camilla genannt werden. Diesen Wunsch äußerte Queen Elizabeth vor ihrem Tod höchstpersönlich. Als Queen Consort wird sie an der Seite ihres Ehemannes während einer Zeremonie in der Westminster Abbey gekrönt werden. Bislang wurden aber noch keine Pläne veröffentlicht, wann genau die Krönung vom neuen Staatsoberhaupt und der Königin-Gemahlin stattfinden soll.

Getty Images König Charles III. und Königsgemahlin Camilla

Getty Images König Charles III. und seine Frau Camilla im September 2022 in London

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla bei ihrer Hochzeit 2005

