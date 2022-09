"Roboterhaft": Körpersprachen-Expertin über Kim Kardashian

Kim Kardashian (41) muss sich mal wieder neuen Vorwürfen stellen. Die Reality-Darstellerin und ihre Familie erlangten 2007 durch die Realityshow Keeping up with the Kardashians große Bekanntheit. Seitdem steht die Mutter von vier Kindern stets im Rampenlicht und erfreut sich einer breiten Community. Im Laufe ihrer Karriere stand die Beauty allerdings oftmals in der Kritik. Jetzt sieht sich Kim neuen Behauptungen entgegen!

Auf ihrem TikTok-Profil hat eine Körpersprachen-Expertin in einem Video Kims Stimme und ihren Tonfall analysiert. Valerie Villar hatte sich ein Interview der Beauty angeschaut und kam zu dem Schluss, dass sie "roboterhaft" wirke und ihre Worte wie einstudiert klängen. Laut Valerie soll die Unternehmerin das Gespräch mit "toten Augen" geführt haben und fügte hinzu: "Der Grad der Verärgerung im Tonfall passt nicht zu den Gesten."

Kim landete bereits im August in den Schlagzeilen. Sie und Comedian Pete Davidson (28) beschlossen nach neun Monaten, getrennte Wege zu gehen. Ein Insider plauderte im Interview mit New Magazine aus dem Nähkästchen: "Der Altersunterschied zwischen ihnen wurde immer spürbarer. Sie ist einfach reifer als Pete." Ein weiterer Grund soll gewesen sein, dass der 28-Jährige aufgrund von Dreharbeiten in Australien war und die weite Entfernung zu groß war.

Anzeige

Getty Images Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian bei der Balenciaga-Show in Paris

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian und Pete Davidson im Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de