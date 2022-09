Ernsthaft? Kanye West schießt im Netz gegen Kris Jenner

Was hat sich Kanye West (45) dabei gedacht? 2021 trennten sich der Musiker und Kim Kardashian (41) nach acht gemeinsamen Ehejahren – seitdem herrschen hin und wieder Spannungen zwischen den beiden. So wetterte Kanye unter anderem gegen Kims Ex Pete Davidson (28), mit dem sie nach der Trennung zusammen kam. Aber auch vor Kims Mutter scheint er keinen Halt zu machen: Im Netz ging Kanye auf Kris Jenner (66) los!

Auf Instagram teilte der Rapper eine Reihe von bizarren Posts und spielte auf seine Kinder an: "Lasst euch von Kris nicht zum Playboy zwingen, so wie sie es bei Kylie (25) und Kim getan hat. Hollywood ist ein riesiges Bordell – Pornografie hat meine Familie zerstört! Ich kämpfe mit der Sucht [und] Instagram fördert es. Nicht, dass es North (9) und Chicago (4) passiert", hieß es unter anderem. Das Kardashian-Jenner-Oberhaupt reagierte sofort: "Ich bin fast 67 Jahre alt [...] und das stresst mich zu Tode." Kanye antwortete daraufhin: "Ihr habt nicht so viel Einfluss auf meine schwarzen Kinder [...]. Sie werden keinen Playboy und keine Sex-Tapes machen." Mittlerweile wurden alle Posts wieder gelöscht.

Doch damit nicht genug: In weiteren Posts regte sich der Modedesigner darüber auf, dass seine Kinder auf die Donda Academy statt auf die Sierra Canyon School gehen sollen, woraufhin ihn wahrscheinlich Kim darum bat, mit seinen Tiraden aufzuhören. "Nein, wir müssen persönlich reden, du hast kein Mitspracherecht, wo die Kinder zur Schule gehen. Warum hast du ein Mitspracherecht? Weil du halb weiß bist?", reagierte der 45-Jährige.

Michael Reaves/Getty Images Kanye West im März 2022

Instagram / krisjenner Kris Jenner in Italien

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern

