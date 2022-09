Royal-Experte sicher: Prinz Harry veröffentlicht sein Buch!

Prinz Harry (37) hat bereits im Frühjahr 2021 in einem Interview mit Talkshow-Legende Oprah Winfrey (68) über das Leben in der britischen Königsfamilie ausgepackt. Zudem plante der Sohn von König Charles III. (73), Ende 2022 eine Biografie zu veröffentlichen, in der er weitere pikante Details über den Palast ausplaudert. Aber was passiert jetzt nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) eigentlich mit Harrys Memoiren? Ein Royal-Experte ist sich sicher, dass der Mann von Herzogin Meghan (41) sein Buch trotzdem noch in diesem Jahr veröffentlichen will!

Tom Bower – der bereits eine Biografie über Meghan geschrieben hat – behauptete jetzt gegenüber GB News, dass der Prinz auf Veröffentlichung bestehe. "Ich habe heute Abend erfahren, dass Harry darauf besteht, dass sein Buch im November veröffentlicht wird", berichtete der Autor und fügte hinzu: "Anscheinend sind sich die Verleger nicht so sicher, aber er sagt, wenn sie es nicht veröffentlichen, wäre das ein Vertragsbruch." Zudem vermute er, dass Harry und Meghan auf die Einnahmen des Buchverkaufs angewiesen seien.

Ob an dem Bericht von Tom aber auch tatsächlich etwas dran ist, ist bislang noch unklar. Zumindest dürften die Sussexes wohl entgegen der Behauptung des Schriftstellers nicht auf die Einnahmen angewiesen sein. Der Verlag Penguin Random House gab nämlich bereits bekannt, dass Harry das eingenommene Geld für einen guten Zweck spenden wolle.

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Windsor im September 2022

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de