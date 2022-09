Sechs Tage nach ihrem Tod: Die Queen ist zurück in England

Queen Elizabeth II. (✝96) erreicht wieder englischen Boden! Die britische Regentin war am vergangenen Donnerstag auf Schloss Balmoral in Schottland gestorben. Nachdem die Bevölkerung vor Ort einige Tage lang Zeit hatte, Abschied zu nehmen, wurde der Leichnam der Queen per Flugzeug nach London gebracht. Dort nahm die Ehrengarde der Royal Air Force den Sarg in einer stillen Zeremonie in Empfang. Im Buckingham Palace hatte dann die königliche Familie die Chance, sich noch einmal ganz ohne Kameras zu verabschieden.

