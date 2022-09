So lernte Moderatorin Lola Weippert ihren Freund Eric kennen

Lola Weippert (26) ist endlich angekommen. Es hat eine Weile gedauert, bis die Moderatorin den Richtigen fürs Leben gefunden hat. Die Beziehung mit Ex-Freund Florian Miesen ging im August 2021 in die Brüche. Nach der Trennung sah es so aus, als hätte die TV-Bekanntheit einfach kein Glück in der Liebe. Doch dann lernte sie ihren Liebsten Eric kennen. Lola plauderte jetzt aus, wie sie sich begegneten!

Seit Eric in Lolas Leben getreten ist, schwebt die einstige Let's Dance-Teilnehmerin auf Wolke sieben. Die 26-Jährige lernte ihren Profi-Surferboy vor etwa acht Monaten in Kapstadt kennen und lieben. Damit hat sie gar nicht gerechnet. Sie verriet jetzt gegenüber RTL: "Ich kam nach Kapstadt und habe gesagt: 'Ich will einfach nur Spaß und nichts Ernstes.' Und dann, eine Woche später, wurde mir beim Knutschen das Handy geklaut und jetzt sind es acht Monate." Allerdings zeigt die Influencerin ihren Eric erst seit zwei Monaten in der Öffentlichkeit.

Lola glaubt, dass sich jeder Mensch in seinem Leben drei Mal schwer verliebt. Ihre Ansicht erklärte die Moderatorin ihrer Instagram-Community am vergangenen Wochenende. Die erste Liebe käme im jungen Alter, für die man sich meist komplett aufgebe. "Das endete bei mir in einer sehr toxischen Beziehung, in der ich mich total verloren habe und kein Selbstwertgefühl mehr hatte", offenbarte Lola. Die zweite Liebe sei eine betrügerische und die dritte käme "wenn man sie überhaupt nicht erwartet und nicht nach ihr sucht."

Instagram / lolaweippert Lola Weippert mit ihrem Freund Eric im September 2022

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Moderatorin

Instagram / lolaweippert Lola Weippert, Juli 2022

