Sommerhaus-Überraschung: Cosimo und Nathalie dürfen jubeln!

Cosimo Citiolo (40) hat allen Grund zur Freude! Gemeinsam mit seiner Partnerin Nathalie Gaus nimmt der DSDS-Kult-Kandidat an der aktuellen Sommerhaus der Stars-Staffel teil. Viel Zeit zum Ausruhen bleibt den Promis allerdings nicht: Pro Folge gilt es eine Challenge zu gewinnen, um sich vor einer Nominierung zu schützen. Während sich im vergangenen Spiel Stephen Dürr (48) und seine Frau Katharina safen konnten, konnte jetzt kein Geringerer als Cosimo über seinen Sieg jubeln!

In der zweiten Challenge des Abends mussten die Pärchen verschiedene Fragen beantworten, die von den Kandidaten gewisse Logik und Allgemeinwissen forderten. Für jede falsche Antwort bekamen die Stars eine besondere Delikatesse vorgesetzt. Während die anderen Teilnehmer zu kämpfen hatten, konnte Cosimo mit seiner tollen Leistung überzeugen! "Also bin ich doch nicht so dumm", freute sich der 40-Jährige über seinen Sieg.

Heute Abend standen auch Eric Sindermann (34) und Katharina Hambuechen im Fokus – für die beiden gab es vor laufender Kamera mal wieder ordentlich Diskussionsbedarf. Insbesondere der Blondschopf zeigte sich nach der ersten Challenge sichtlich niedergeschlagen und drohte seiner Partnerin mit einer Trennung: "Dann müssen wir eben getrennte Wege gehen."

RTL / Stefan Gregorowius Nathalie Gaus und Cosimo Citiolo, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Instagram / cosimoofficial Cosimo Citiolo, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat

RTL / Stefan Gregorowius Katharina Hambuechen und Eric Sindermann, Sommerhaus-Bewohner 2022

