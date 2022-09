Sommerhaus-Pleite: Dieses Paar muss als Erstes ausziehen!

Die Ersten fliegen aus dem Sommerhaus! Schon in der Auftaktfolge wurde in einem ersten Stimmungsbild festgehalten, welchem Paar der Auszug droht. Dieses zeigte, dass die Zukunft des einstigen Unter uns-Darstellers Stephen Dürr (48) und seiner Frau Katharina am seidenen Faden hängt. Eine finale Nominierung fand in der ersten Folge jedoch nicht statt – anders als in der neuen Ausgabe. Dieses Mal warfen die Kandidaten das erste Paar aus der Sendung!

Die erste Nominierung fiel recht deutlich aus. Von acht Stimmen gingen ganze sechs an die Webstars Lisa-Marie Weinberger und Marcel Dähne. "Du bist mir zu flippig. Du bist der Größte, der Beste – deswegen gibt's die Stimme", richtete Mario Basler (53) deutliche Worte an den YouTuber. Auch Sascha Mölders ging hart mit ihm ins Gericht und betitelte ihn als "verlogen" und "hinterfotzig". Somit müssen Lisa und Marcel das Sommerhaus als Erste verlassen.

Diese Entscheidung traf die Österreicher jedoch enorm. Obwohl Cosimo Citiolo (40) und Kader Loth (49) versuchten, die beiden zu trösten, brachen sie in Tränen aus. "Dass die Marcel mit Worten so angegriffen haben, das hat mir wirklich gerade das Herz gebrochen", weinte Lisa. Ihr Freund konnte die Worte seiner Konkurrenten ebenfalls keineswegs verstehen.

"Das Sommerhaus der Stars" immer mittwochs und sonntags um 20:15 Uhr auf RTL und vorab schon auf RTL+.

RTL / Stefan Gregorowius Katharina und Stephen Dürr, Sommerhaus-Bewohner 2022

RTL / Stefan Gregorowius Lisa Weinberger und Marcel Dähne, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2022

Instagram / ksfreak Lisa-Marie und Marcel, "#CoupleChallenge"-Teilnehmer

