Wayne Carpendale macht Annemarie eine süße Liebeserklärung!

Wie niedlich die beiden doch sind! Annemarie (44) und Wayne Carpendale (45) gehen schon seit über zehn Jahren gemeinsam durchs Leben. Seit 2013 sind die Moderatorin und der Schauspieler sogar verheiratet. Mittlerweile genießen sie aber nicht nur Zeit zu zweit, denn vor vier Jahren erblickte ihr Sohn Mads das Licht der Welt. Anlässlich ihres neunten Hochzeitstags widmete Wayne seiner Annemarie süße Worte.

Auf Instagram postete der 45-Jährige nun einige Bilder, auf denen seine Frau zu sehen ist. So posiert die Beauty mal allein für die Kamera, mal lächelt sie mit ihrem Mann in die Kamera oder kuschelt mit ihrem Sohn. Doch die Aufnahmen sind nicht das Interessanteste an dem Beitrag, sondern die Worte, die der Schauspieler dazuschrieb. "Noch nie beim Essen keine Themen zum Reden gehabt, gestritten und versöhnt, dieses Jahr ein Haus gebaut", fasste Wayne die gemeinsamen Jahre mit seiner Frau zusammen. Ihr Sohn sei das Beste, was den beiden passiert ist, weshalb er die Mutter seines Kindes besonders wertschätze: "Meine Gattin [ist] der wertvollste Mensch, der mir in meinem Leben über den Weg gelaufen ist."

Wie sehr sich die beiden noch immer lieben und ihr Familienleben genießen, zeigt die Moderatorin gerne im Netz. So postete sie vor wenigen Tagen Bilder aus dem Urlaub. Auf einigen Fotos geben sich die Eltern einen Kuss, doch der Jungen zieht ungeduldig am Bein seiner Mama. "Wenn knutschen mal wieder viel zu lange dauert", witzelte Annemarie.

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie Carpendale, Moderatorin

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie Carpendale mit ihrem Sohn Mads

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie Carpendale und Wayne Carpendale im September 2022

