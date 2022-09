Knutsch-Alarm: Annemarie Carpendale teilt süße Urlaubsgrüße

Mads Carpendale hat genug! Annemarie Carpendale (44) teilt regelmäßig ihr Leben im Internet. Ehemann Wayne (45) und ihr gemeinsamer Sohn sind natürlich immer dabei. Jetzt verbrachte die kleine Familie einen gemütlichen Camping-Trip am Starnberger See. Offenbar war einer aber nicht ganz so zufrieden – vor einem traumhaften Sonnenuntergang unterbricht Mads seine Eltern. Auf den neusten Schnappschüssen sieht man jetzt, wieso.

Auf Instagram teilt die TV-Moderatorin nun die neusten Bilder eines Camping-Trips. Ein Familienfoto darf bei dieser Gelegenheit natürlich nicht fehlen. Vor einer romantischen Kulisse am Wasser küsst Wayne seine Frau. Doch Sohnemann Mads sah es gar nicht ein, ganz geduldig zu warten, bis seine Eltern fertiggeküsst haben. Mit dem Gesicht voran klammert der Vierjährige sich an die Beine seiner Eltern. "Wenn knutschen mal wieder viel zu lange dauert", lachte Annemarie daraufhin.

Ihre Fans sind verbliebt in die kleine Familie. "Tolles Bild von einer tollen Familie" , "Ihr seid so süß", oder "Wie schön eure Fotos einfach immer sind", kommentierten einige begeisterte Follower. Der ehemalige Unter uns-Darsteller und die TV-Schönheit sind seit 2013 verheiratet und besiegelten ihr gemeinsames Glück im Jahr 2018 mit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes Mads.

Anzeige

Instagram / wayne_interessiert_s Annemarie, Mads und Wayne Carpendale auf einem Boot, 2022

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale im Ibiza Urlaub, 2022

Anzeige

Instagram / annie_carpendale Wayne, Annemarie und Mads Carpendale im April 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de