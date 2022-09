Wegen Essstörung: Melanie C. bekam ihre Periode nicht mehr

Melanie C. (48) litt jahrelang unter einer Essstörung. Noch heute präsentiert sich die Sängerin mit einem sehr durchtrainierten Körper, hat zu diesem mittlerweile aber anscheinend eine gesündere Beziehung entwickelt. Während der Zeit bei den Spice Girls litt sie allerdings stark unter ihren psychischen Problemen und ihrem Essverhalten. Jetzt verriet Mel, dass aufgrund ihres starken Gewichtsverlustes während der Jahre in der Girl Group sogar ihre Periode ausgeblieben war.

Schon im College sei sie Opfer von Bodyshaming geworden, erzählte der Popstar in dem Podcast How To Fail With Elizabeth Day. Das sei aber noch nicht der Auslöser ihrer Essstörung gewesen. "Die Ansprüche sind dann gestiegen und ich hatte diese Vorstellung davon, was ich tun musste, um Teil der Band, um ein Popstar zu sein", erinnerte sich Mel. Daraufhin habe sie begonnen, bestimmte Lebensmittel zu vermeiden, weniger zu essen und exzessiv Sport zu treiben. Über die Jahre habe sich das zu einer Magersucht entwickelt und sie habe so viel abgenommen, dass ihre Periode ausblieb.

"Ich wollte immer eine Mutter sein. Und da war ich nun. Nicht in der Lage, Dinge zu kontrollieren, die meine Fruchtbarkeit hätten gefährden können", gab das Spice Girl zu. Es sei wie ein Zwang gewesen und sie habe es nicht stoppen können. Irgendwann habe ihr Körper schließlich "Jetzt nicht mehr" gesagt und sie habe wieder mehr gegessen. Allerdings sei sie daraufhin nur von der Magersucht in eine Binge-Eating-Störung gerutscht.

MEGA Melanie C., August 2021

Getty Images Melanie C. im Juni 1999

Getty Images Spice Girls im November 2007

