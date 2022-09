Die Queen wurde in schwäbischem Leichenwagen transportiert

Was hat denn eine schwäbische Firma mit dem Sarg von Queen Elizabeth II. (✝96) zu tun? Am 8. September tat die britische Regentin auf Schloss Balmoral in Schottland ihren letzten Atemzug. Seitdem trauert die Welt um die verstorbene Monarchin. Nach ihrem Tod wurde die Queen von Balmoral nach Edinburgh gebracht, wo ein Trauerzug für sie stattfand. Der Bestattungswagen, der den Sarg auf diesem Weg transportierte, kommt aus Schwaben!

Ein Fahrer fuhr den Sarg mit der britischen Königin von Balmoral nach Edinburgh in einem umgebauten Mercedes. Zuständig dafür war die Firma Binz, die ihren Sitz in Lorch in Baden-Württemberg hat. Dass das Fahrzeug für den Transport ausgewählt wurde, sei eine Ehre, meinte der kaufmännische Leiter gegenüber der Deutschen Presseagentur: "Ich habe die verstorbene Königin sehr bewundert."

Dass man sich gerade für diesen Nobel-Leichenwagen aus Deutschland entschieden hat, habe er gar nicht erwartet. "Das hat uns sehr überrascht", meinte der Mitarbeiter. Der Wagen wurde zwischen 2009 und 2016 umgebaut. Inzwischen werden die Karosserien für die Binz-Leichenwagen nicht mehr in Lorch gefertigt.

Getty Images Der Leichenwagen der Queen in Edinburgh, Schottland

Getty Images Edinburgh fünf Tage nach dem Tod der Queen

Getty Images Der Sarg von Queen Elizabeth II.

