Endlich bekannt! Das sind die neuen "Prince Charming"-Boys

Die beliebte Datingshow Prince Charming geht schon bald in eine neue Runde! Nach Nicolas Puschmann (31), Alexander Schäfer (32) und Kim Tränka wird Fabian Fuchs in der vierten Staffel des Formats nach seinem Mr. Right suchen: Im Rahmen von romantischen Einzel- und aufregenden Gruppendates hat er die Möglichkeit, seine Liebesanwärter besser kennenzulernen. Jetzt steht der Cast endlich fest: Diese 21 Männer kämpfen bei "Prince Charming" um Fabians Herz!

Die Kandidaten der vierten Staffel wurden jetzt auf der offiziellen Instagram-Seite von "Prince Charming" bekannt gegeben. Unter anderem werden der Verkaufsinnendienstler Alessandro, der Fachwirt im Gesundheitswesen Alexander, der Social-Media-Manager Alex und der Grafik Designer Dennis O. auf der griechischen Insel Rhodos um die Gunst des Prinzen buhlen. Der Account Manager Dennis S., der Qualitätsmanager Joel, der Store Manager Jonny und der Student Leon wollen ihnen den Platz an Fabians Seite allerdings streitig machen.

Aber damit noch nicht genug! Auch Manuel B., Manuel K. Marcel, Marcus, Nico, Niko, Phil, Tim und Philippe wollen Fabian näher kennenlernen. Zudem sind der Kellner Sam, der Student Sebastian, der Verkäufer Srira und der Fertigungstechniker Thomas mit am Start. Die Altersspanne der Kandidaten reicht in diesem Jahr von 22 bis 34.

