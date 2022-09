Gigi Hadid und Leonardo DiCaprio: So nah kamen sie sich

Seit Tagen brodelt die Gerüchteküche um Gigi Hadid (27) und Leonardo DiCaprio (47)! Im August trennte sich der Schauspieler nach fünf Jahren von seiner Freundin Camila Morrone (25). Nach Leos Trennung kam er dem Supermodel auf einer Party in New York näher. Die Veranstaltung in Soho, auf der auch weitere Promis erschienen, wurde von Freunden des Titanic-Darstellers geplant. Jetzt gibt es die ersten Bilder der Nacht, in der die beiden offensichtlich auf Tuchfühlung gingen.

Aktuelle Bilder heizen jetzt die Gerüchte um Gigi und Leo weiter an. Auf den Fotos, die Dailymail nun veröffentlichte, sind die Turteltauben klar zu erkennen. Gekleidet in Jeans und Crop-Top saß Gigi dem Oscar-Gewinner gegenüber und lehnte sich in seine Richtung. Kurz darauf tauschten die beiden einige innige Berührungen aus. Der Schauspieler streichelte über die Schultern der jungen Mutter und griff nach ihrer Hand. Ein Insider verriet Us Weekly, dass er ein Auge auf Gigi geworfen haben soll.

Die Damenwahl des Schauspielers sorgte schon nach der Trennung von Camila für Aufmerksamkeit. Mit Gigi an seiner Seite würde Leo das erste Mal die Altersgrenze seiner Partnerinnen überschreiten. Die 27-Jährige ist nämlich zwei Jahre älter als seine vorherige Freundin – und bis jetzt datete er nie Frauen über 25.

Gigi Hadid in New York

Leonardo DiCaprio, Schauspieler

Gigi Hadid, Model

