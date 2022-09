Expertin erklärt: Darum datet Leo DiCaprio nur junge Frauen

Leonardo DiCaprio (47) sorgt mit seinem Liebesleben immer wieder für Schlagzeilen! Der Hollywoodstar soll sich Ende August nach rund fünf Jahren Beziehung von Camila Morrone (25) getrennt haben – und zwar nur wenige Wochen nach ihrem 25. Geburtstag. Bei dem "Titanic"-Darsteller ist das aber keine Seltenheit, denn auch seine vorherigen Beziehungen führte er immer nur mit Frauen bis Mitte 20. Aber warum datet Leo eigentlich nie Frauen, die älter als 25 sind? Eine Psychologin hat das Dating-Verhalten des Schauspielers jetzt analysiert...

Die Psychologin Emma Kenny gab jetzt gegenüber The Sun ihre Einschätzung ab – und sie glaubt, dass vor allem Leos Status als Hollywoodstar eine große Rolle dabei spiele. "Er befindet sich in einer höchst ungewöhnlichen Position, die es ihm erlaubt, sich auszusuchen, mit wem er zusammen sein möchte", betonte die Expertin. Zudem vermute sie, dass Leo seine Abenteuerlust einfach nicht aufgeben möchte.

Will Leonardo womöglich aber auch einfach nicht heiraten und keine Kinder? Seine Beziehungen enden nämlich meist dann, wenn seine Partnerinnen in das Alter kommen, in dem sie eventuell über solche Schritte nachdenken könnten. "Das Alter der Frauen, die er datet, und der Zeitpunkt, an dem die Beziehungen enden, scheinen mit diesen Meilensteinen übereinzustimmen", errechnete die Psychologin.

LRNYC / MEGA Camila Morrone und Leonardo DiCaprio im Oktober 2019

Getty Images Schauspieler Leonardo DiCaprio, 2019

Getty Images Schauspieler Leonardo DiCaprio, 2016

