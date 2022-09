Im Krankenhaus: Josh Duhamel verpasste fast seine Hochzeit

Das ist gerade noch einmal gut gegangen! Schauspieler Josh Duhamel (49) könnte im Moment eigentlich kaum glücklicher sein: Nach einer spontanen Verlobung Anfang des Jahres heiratete er vor wenigen Wochen seine Liebste Audra Mari in einer intimen und kleinen Zeremonie. Danach sollen die Turteltauben mit Freunden und Familie ganz bodenständig in einer Kneipe gefeiert haben. Doch Josh landete die Nacht davor noch im Krankenhaus – und verpasste fast die Feier!

Audra verriet Vogue Australia, dass ihr Josh in der Nacht vor der Hochzeit noch einmal einen letzten Moment in Freiheit genießen wollte. Dabei habe er es beim Tanzen im Partybus wohl etwas übertrieben und stürzte. Schmerzen im Rücken brachten den "Love, Simon"-Darsteller ins Krankenhaus. Die Diagnose lautete Bandscheibenvorfall. Audra nahm den Unfall ihres Zukünftigen aber mit Humor: "Gebt ihm die Kortisonspritze und lasst uns heiraten!", habe sie am nächsten Morgen im Krankenhaus mit einem Augenzwinkern gesagt.

Die Schmerzmittel schienen Josh zu helfen und er konnte die Hochzeit offenbar genießen. Er habe beim ersten Tanz mit seiner Ehefrau alles gegeben und sei danach sogar noch auf die Bühne gesprungen, um mit der Band eine kleine Showeinlage zum Besten zu geben. Auch der Wirt der Location des Paares hatte bereits verraten, dass die Stimmung der Hochzeitsfeier entspannt und ausgelassen gewesen sei.

Audra Mari, Verlobte von Josh Duhamel

Audra Mari und Josh Duhamel bei ihrer Hochzeit im September 2022

Josh Duhamel und Audra Mari im Januar 2022

