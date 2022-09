Nach kryptischen Posts: Demi Lovato bedankt sich bei Fans

Was ist bei Demi Lovato (30) los? Die Sängerin veröffentlichte erst im August ihr neues Album, in dem sie ihre Traumata verarbeitet hat. Auch eine Tour sollte daraufhin folgen und die Fans freuten sich riesig, dass die Camp Rock-Darstellerin endlich wieder auf der Bühne steht. Doch jetzt verwirrte sie mit kryptischen Zeilen, in denen sie ankündigte, dass das ihre letzte Tour sei. Aber Demis ominöse Postings im Netz gehen weiter.

Am Dienstag spielte die Musikerin ein Konzert in Chile – doch vorher kündigte sie bereits an, dass es ihr derzeit gar nicht gut gehe. "Ich habe kaum eine Stimme. Ich werde das Mikrofon heute Abend oft auf das Publikum richten. Bitte singt für mich", schrieb Demi in ihrer Instagram-Story zu einem Selfie von sich. Das haben sich die Fans offenbar zu Herzen genommen, denn später schrieb sie: "Ihr habt es heute Abend wirklich durchgezogen – vielen Dank. Ich liebe euch mehr, als ihr ahnt."

Zuvor hatte sie ebenfalls in ihrer Story mitgeteilt, dass sie sehr krank sei und deswegen nicht mehr auf Tour gehe. Mittlerweile hat sie den Text jedoch wieder gelöscht. "Diese nächste Tour wird meine letzte sein. Ich liebe und danke euch, Leute", soll sie laut Daily Mail geschrieben haben.

Getty Images Demi Lovato bei der Elton John Aids Foundation, 2022

Getty Images Demi Lovato bei einem Konzert 2021

Getty Images Demi Lovato, "Camp Rock"-Bekanntheit

