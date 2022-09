Wird Demi Lovato etwa nie wieder auf große Tournee gehen?

Demi Lovato (30) stiftet Verwirrung! Nachdem es um die Sängerin in den vergangenen Jahren eher still geworden war, meldete sie sich vor einigen Monaten mit neuer Musik zurück! Zur großen Freude ihrer Fans veröffentlichte die "Skyscraper"-Interpretin ihr neuestes Studioalbum, in dem sie ihre unschöne Erfahrungen verarbeiten konnte. In Zuge dessen kündigte die ehemalige "Camp Rock"-Darstellerin auch eine Tour an – könnte diese Demis letzte Tournee sein?

In ihrer Instagram-Story machte die 30-Jährige jetzt nämlich Andeutungen. "Ich bin so verdammt krank, dass ich nicht aus dem Bett komme. Ich kann das nicht mehr machen", soll Demi verkündet haben. Die Posts wurden mittlerweile wieder gelöscht, doch Fans behaupten, dass die Musikerin Folgendes ankündigte: "Die nächste Tour wird meine Letzte sein. Ich liebe und danke euch."

Wie es momentan um Demis Gesundheitszustand steht, ist bisweilen unbekannt. Anfang des Jahres sprach die Sängerin in einem Interview mit Apple Music über ihre Drogenabhängigkeit und offenbarte, dass sie dabei beinahe ums Leben gekommen wäre. Deswegen begab sie sich im Januar in eine Entzugsklinik und erhielt dabei viel Unterstützung ihrer Familie

Anzeige

Getty Images Demi Lovato bei der Premiere ihrer Dokumentation

Anzeige

Getty Images Demi Lovato bei einem Konzert 2021

Anzeige

Getty Images Demi Lovato im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de