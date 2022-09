Nach Scheidung: Hat Sylvester Stallone etwa schon eine Neue?

Hat Sylvester Stallone (76) etwa schon wieder eine neue Frau an seiner Seite? Erst vor einem Monat schockten er und Jennifer Flavin (54) ihre Fans mit traurigen Neuigkeiten: Nach 25 gemeinsamen Ehejahren reichte das einstige Model die Scheidung ein! Doch während Jennifer öffentlich klar machte, dass es voll und ganz ihre Entscheidung war, lässt sich der "Rocky"-Star nichts anmerken und genießt indes seinen Italien-Urlaub – dort wurde Sylvester jetzt allerdings mit einer unbekannten Frau gesehen!

Wie die aktuellen Bilder von Mail Online zeigen, war Silvester am vergangenen Dienstagabend mit Freunden und einer geheimnisvollen Dame in einem schwarzen Kleid in Rom essen: Nachdem der Schauspieler seinen Geländewagen verließ und sich auf den Weg ins Restaurant machte, trat diese Frau näher an den 76-Jährigen heran und legte liebevoll einen Arm auf seinen Rücken. Bis dato ist allerdings nicht bekannt, in welchem Verhältnis Sylvester und seine Begleitung zueinander stehen.

Während sich Jennifer noch öffentlich zu der Trennung äußerte, saß der Schauspieler schon längst beim Tätowierer und ließ die einstigen Liebestattoos für seine Ex überstechen: Das große Porträt der 54-Jährigen auf Sylvesters Oberarm musste einem Hundekopf weichen. Außerdem zierten Jennifers Augen bis vor Kurzem seinen linken Arm – diese wurden kurzerhand in die blauen Augen eines Leopards umgewandelt.

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin 2014 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Sylvester Stallone

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de