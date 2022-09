Nach Scheidung: Sylvester Stallone lässig in Rom unterwegs

Sylvester Stallone (76) ist total entspannt unterwegs. Erst im August wurde bekannt, dass der Schauspieler sich von seiner Frau getrennt hat: Nach 25 Ehejahren reichte Jennifer Flavin (54) die Scheidung ein. Sie stellte daraufhin klar, dass es voll und ganz ihre Entscheidung war – und der "Rocky"-Darsteller ließ sich seitdem nichts anmerken. Auch jetzt ist Sylvester superlässig unterwegs, während er einen kleinen Trip genießt.

Paparazzi lichteten den 76-Jährigen dabei ab, wie er unter anderem ein Restaurant in Rom verlässt. Dabei sieht er total entspannt aus: Er trug eine lockere Jeans, ein dunkelblaues Shirt und hatte darüber ein graues Sakko geworfen. Seine Haut war leicht gebräunt und er ließ sich sogar ein kleines Lächeln entlocken! Immer wieder grüßte er auch Schaulustige freundlich.

Während Jennifer in den Scheidungsdokumenten behauptete, Sylvester habe das gemeinsame Vermögen auf den Kopf gehauen und wäre damit verschwenderisch umgegangen, ließ er bereits verlauten, dass dem nicht so sei. "Ich liebe meine Familie. Wir sprechen diese persönlichen Probleme freundschaftlich und privat an", stellte er außerdem gegenüber Daily Mail klar.

Anzeige

Getty Images Jennifer Flavin und Sylvester Stallone in Hollywood, August 2019

Anzeige

MEGA Sylvester Stallone in Rom

Anzeige

MEGA Sylvester Stallone in Italien im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de