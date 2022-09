Nach Tod der Queen: Wie verbringt Harry seinen Geburtstag?

Eigentlich würde Prinz Harry heute seinen 38. Geburtstag zelebrieren – doch sein Ehrentag wird von tiefer Trauer überschattet: Die britische Königsfamilie muss sich nämlich von der langjährigen Monarchin Queen Elizabeth II. verabschieden, die am 8. September im Alter von 96 Jahren verstorben ist. Seit dem Tod der Regentin finden in Großbritannien bis zur Beerdigung am 19. September täglich Gedenkveranstaltungen statt. Aber wie verbringt Harry seinen Geburtstag eigentlich während der Trauerzeit?

Die Royal-Expertin Jennie Bond vermutete jetzt gegenüber OK!, dass Harry wohl keine großen Pläne schmiedet. "Ich bin mir sicher, dass er den Donnerstag sehr, sehr ruhig verbringen wird", betonte sie und fügte hinzu: "Aber vielleicht wird dieser Tag ihn auch zum Nachdenken anregen – und vielleicht kommen William und Kate ja sogar mit einer Pizza vorbei!" Zudem gebe es im Moment Spekulationen, dass Harrys Kids Archie (3) und Lilibet (1) aus seiner Wahlheimat USA eingeflogen werden, damit er den Tag mit seinen Liebsten feiern kann.

Außerdem könnte dieser Geburtstag traurige Erinnerungen wachrütteln. "Es wird ein weiterer unglaublich trauriger Geburtstag für Harry, der sicherlich Erinnerungen an den vor 25 Jahren wecken wird, als er ein paar Wochen nach dem Tod seiner Mutter 13 Jahre alt wurde", erklärte die Royal-Expertin. Harrys Mutter Prinzessin Diana (✝36) verstarb am 31. August 1997 nach einem Autounfall.

Getty Images Die Queen bei der Parade zu ihrem Thronjubiläum

Getty Images Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinzessin Kate im September 2022 in London

Getty Images Prinz Harry in Düsseldorf 2022

