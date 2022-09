Timothée Chalamet als erster Mann auf britischem Vogue-Cover

Timothée Chalamet (26) wird eine große Ehre zuteil! Der hübsche New Yorker mit französischen Wurzeln gehört zu den gefragtesten Jungschauspielern. Nach seiner Hauptrolle in der Romanverfilmung "Call Me by Your Name" war seine Fan-Community bereits riesig. Mit "Lady Bird", "Little Women" und "Dune" eroberte er anschließend noch mehr Herzen. Auch in Sachen Fashion ist der Filmstar, der sich auf roten Teppichen selten an Konventionen hält, für viele ein Vorbild. Jetzt kann der 26-Jährige seinem beeindruckenden Resümee noch etwas hinzufügen: Timothée ist der allererste Mann auf dem Cover der britischen Vogue!

Der sympathische Wuschelkopf ziert jetzt die Oktober-Ausgabe der Vogue – Timothée trägt hier elegante Choker, einen Blazer mit Lederelementen und schaut mit einem intensiven Blick in die Kamera. Aber wieso hat das Magazin ausgerechnet ihn für diese besondere Ausgabe ausgewählt? Chefredakteur Edward Enninful beschrieb Timothée in dem Blatt als "den modernen Mann schlechthin – als Schauspieler und als Mensch" und gab zu, dass er auf den richtigen Mann gewartet habe, der die Normen durchbrechen würde.

Doch Timothée posierte natürlich nicht nur für Fotos, sondern gab Vogue auch ein Interview – und enthüllte in diesem Zuge: Er habe eine alte Seele. "Ich habe mich schon immer älter als 26 gefühlt. Es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass ich einen geistigen Durchbruch hatte, der mir eine neue Perspektive gegeben hat", erklärte Timothée. "Die Perspektive, mit der ich mich als 'alter Mann' fühle, ist mir in die Wiege gelegt worden."

Getty Images Timothée Chalamet beim Venice International Film Festival

Getty Images Schauspieler Timothée Chalamet bei der Premiere von "Dune" in London

Getty Images Timothée Chalamet bei den Oscars 2022

