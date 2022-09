Vater von fünf Kids: Brian Austin Green gibt Erziehungstipps

Brian Austin Green (49) ist leidenschaftlicher Vater! Der US-Schauspieler begrüßte 2002 seinen ersten Nachwuchs auf der Welt – mit seiner damaligen Freundin bekam er Sohnemann Kassius. Rund zehn Jahre später wurden er und Megan Fox (36) Eltern eines Jungen. Während der Ehe mit der Schauspielerin bekam der Beverly Hills, 90210-Star zwei weitere Jungs. Im Februar überraschten er und seine aktuelle Partnerin Sharna Burgess (37) ihre Fans schließlich mit weiteren Baby-News. Jetzt reflektiert Brian sein Papa-Sein.

Mit Fox News sprach der 49-Jährige jetzt über die Erziehung seiner Kids und über seine Rolle als Vater von fünf Söhnen. Brian verriet, dass er in der ganzen Zeit gelernt habe, dass seine Kinder unterschiedlich sind und es gilt, diese Unterschiede zu akzeptieren. Laut des gebürtigen Kaliforniers stünde für ihn Folgendes an erster Stelle: Er wolle seine Jungs stets unterstützen und sie bedingungslos lieben. "Ich möchte, dass sie über gute Kommunikationsfähigkeiten verfügen, dass sie mitfühlend und einfühlsam sind und dass sie das Leben so liebevoll wie möglich angehen und freundlich zu anderen Menschen sind", fügte Brian hinzu.

Könnte der Hottie sich weiteren Familienzuwachs vorstellen? Gegenüber US Weekly verriet seine Sharna, dass sie einer zweiten Schwangerschaft nicht abgeneigt wäre, allerdings zu einem späteren Zeitpunkt. "Es ist nicht so, dass ich nicht gerne mehr Kinder hätte. Es geht darum, dass ich in der Lage sein möchte, unglaublich viel Zeit mit Zane zu verbringen", erklärte die Tänzerin. Brian hingegen soll da anderer Meinung als seine Liebste sein.

Getty Images Brian Austin Green, "90210"-Darsteller

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green mit seinen vier Söhnen

Instagram / sharnaburgess Sharna Burgess mit ihrem Sohn Zane

