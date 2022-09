Viraler Hit in Japan: Lena Meyer-Landrut reist nach Tokio

Lena Meyer-Landrut (31) feiert im Moment große Erfolge – und zwar am anderen Ende der Welt! Ein drei Jahre alter Hit der deutschen Musikerin ging in den vergangenen Wochen nämlich auf Social Media in Japan viral: Der Song "Life Was A Beach" landete seitdem auch wieder zahlreiche Chart-Platzierungen. Jetzt bekommen die japanischen Fans ihr Idol auch endlich persönlich zu Gesicht: Lena befindet sich gerade auf einer Reise durch Japan!

Gegenüber dpa berichtete Lena jetzt total stolz von ihrer Reise und ihren Plänen während ihrer Zeit in Tokio. "Es ist superaufregend. Ich besuche die Plattenfirma hier, gebe ein paar Interviews, mache einige TV-Shows und trete auf", erklärte die 31-Jährige und schwärmte zudem von der Erfahrung: "Es ist megacool und ein einmaliges Erlebnis."

Trotz des großen Erfolgs in Japan bleibt Lena weiterhin auf dem Boden – sie hat nämlich karrieretechnisch gar keine großen Erwartungen an ihren Trip und ihre Termine in der japanischen Hauptstadt! "Ich erwarte gar nicht viel davon, außer in diesem Moment eine supertolle Zeit zu haben", verdeutlichte die Sängerin.

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Getty Images Lena Meyer-Landrut auf der About You Fashion Week, September 2021

