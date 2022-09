Fans sicher: Auch David Beckham steht für Sarg der Queen an

David Beckham (47) scheint ebenfalls gebührend von der Queen (✝96) Abschied nehmen zu wollen. Nach ihrem Tod vergangene Woche befindet sich der Sarg der Monarchin aktuell in der Westminster Hall, wo die Bevölkerung dem einstigen britischen Staatsoberhaupt die letzte Ehre erweisen kann. Bis zu zwölf Stunden Wartezeit muss man dafür allerdings einplanen. Offenbar wollte sich auch der ehemalige Profi-Kicker das nicht entgehen lassen. Einige Royal-Fans sind sich sicher, David in der Schlange entdeckt zu haben.

Auf Twitter und in anderen sozialen Netzwerken kursieren seit Freitagmittag immer mehr Schnappschüsse, die den 47-Jährigen augenscheinlich inmitten der anderen Wartenden zeigen – und tatsächlich könnte es sich bei dem Herrn im Anzug um den vierfachen Familienvater handeln. Nicht nur bei den Royal-Fans stößt dieses bodenständige Verhalten auf großen Anklang. "Oh mein Gott, ist das da drüben David Beckham?" oder: "Wow, das ist wirklich bescheiden von David Beckham. [...] Er hat sich mit allen anderen zwölf Stunden lang in die Schlange gestellt, um der Königin seine Ehre zu erweisen", kommentieren die User entzückt im Netz.

Auch andere Prominente scheinen es sich nicht nehmen zu lassen, der Queen Tribut zu zollen und am Sarg Abschied zu nehmen. So sollen beispielsweise Sharon Osbourne (69) sowie Phillip Schofield und Holly Willoughby (41) unter den Trauernden gesehen worden sein. Das Moderatoren-Duo soll zum Missfallen der Fans jedoch die lange Wartezeit mit einem VIP-Pass vermieden haben.

Getty Images Queen Elizabeth II., 2012

Getty Images Queen Elizabeth II. und David Beckham

Getty Images David Beckham im Juli 2022

