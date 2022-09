Im deutschen TV: Hier können Fans Beerdigung der Queen sehen

Am 19. September 2022 wird Queen Elizabeth II. (✝96) beerdigt. Verstorben ist die Monarchin bereits am 8. September auf Schloss Balmoral in Schottland. Nach ihrem Tod machte sich ihr Sarg noch auf eine letzte Reise nach London und ist dort mittlerweile in der Westminster Hall angekommen, wo die Bevölkerung ihrer Königin die letzte Ehre erweisen kann. Doch auch die deutschen Fans können noch einmal etwas teilhaben: Die Beerdigung wird live im Fernsehen übertragen.

Das verkündete der Sender Sat.1 jetzt in einer Pressemitteilung. Demnach verlängert sich am kommenden Montag die Ausstrahlung des Sat.1-Frühstücksfernsehens mit Alina Merkau (36) und Christian Wackert um eine Stunde. Immer wieder wird es schon hier Liveschalten in die britische Hauptstadt geben. Um 11 Uhr geht es direkt weiter mit "Goodbye, Queen Elizabeth – Die Welt nimmt Abschied", wobei live von den Geschehnissen in London berichtet wird.

Zu dem Großereignis werden zahlreiche hochrangige Gäste in der Westminster Abbey erwartete. Neben den Vertretern andere Königshäuser wie König Carl Gustaf von Schweden (76) und seiner Frau Königin Silvia von Schweden (78) kommen auch zahlreiche Politiker: So haben unter anderem schon Joe Biden (79) und Frank-Walter Steinmeier (66) zugesagt. Aus jedem Land darf jedoch wegen der extrem langen Gästeliste nur ein Repräsentant plus Partner oder Partnerin anreisen.

Anzeige

Getty Images Der Sarg der Queen in der Westminster Hall

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II. im Juni 2022 in London

Anzeige

Getty Images Der Sarg von Queen Elizabeth II.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de