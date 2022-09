Sängerin Doja Cat verrät: Sie steht auf deutsche Rave-Musik!

Wer hätte das gedacht? Doja Cat (26) begann im Teenageralter zu rappen. Ihre Hartnäckigkeit machte sich bezahlt, denn als sie 2019 den Song "Juicy" mit Tyga (32) veröffentlichte, stieg ihr Bekanntheitsgrad an. Mit ihrem zweiten Studioalbum "Hot Pink" landete sie einen vollen Erfolg und ist seitdem aus der Musikszene nicht mehr wegzudenken. Doch obwohl sie selbst eher rappt und für Pop-Hits wie "Say So" und "Woman" bekannt ist, hört sie auch gern ein ganz anderes Genre: Doja verriet nun, dass ihr deutsche Rave-Musik aus den 90ern gefällt.

Die Sängerin sprach jetzt mit dem CR Fashion Book über ihr kommendes Album und wie die Musik klingen werde. Dafür probierte sich die 26-Jährige an etwas Neuem aus: Sie erzählte, dass sie sich an deutschem 90er-Jahre Rave orientiert habe, der ihr so gut gefalle. Dieses Genre habe sie schon im Kindesalter gern gehört, weshalb es sie freue, diese Richtung nun in ihre Musik einfließen lassen zu können. "Natürlich konnte ich mir damals nicht die Haare rasieren, einen Pelz-BH tragen und den Bauchnabel gepierct haben", witzelte die Rapperin.

Auch wenn man sich darunter vielleicht noch nicht so ganz vorstellen kann, wie sich Dojas neues Album anhören wird, ist eines klar: Sie wird auf der Bühne trotzdem eine gute Show hinlegen! Das bewies die Beauty schon mehrfach – so auch ihr Auftritt am Anfang dieses Jahres: In einem sexy Outfit packte die Sängerin auf einem kostenlosen Konzert der College-Football Play-offs ihre besten Tanzmoves aus.

