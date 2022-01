Dieser Auftritt versetzte die Fans in Ekstase! Im Rahmen der College-Football Play-offs fanden in Indiana am Wochenende eine Reihe kostenloser Konzerte statt. Dabei begeisterten trotz des strömenden Regens und kalten Temperaturen unter freiem Himmel Superstars wie Twenty One Pilots, Ava Max und AJR die Zuschauer. Doch ein Auftritt stach besonders heraus: Rapperin Doja Cat (26) performte ihre heißen Moves in einem knappen Outfit!

Offizielle Bilder der Veranstaltung zeigen die Rapperin in einem sehr freizügigen Look. Obenrum trug sie einen schwarz-roten BH und lange weiße Handschuhe. Untenrum war das Outfit der Musikerin besonders auffallend. Sie kombinierte einen schwarz-roten String mit weißen Kreuzen und passende Beinstulpen mit Fransen über einer weißen Radlerhose. Trotz des wenigen Stoffs hatte die Künstlerin offensichtlich keine Angst vor Verrenkungen: Die Fotos zeigen Dojas wilde Tanzperformance und lassen heiße Moves vermuten.

Dass Doja Cat ein Faible für verrückte Looks hat, ist längst nichts Neues mehr. Die Musikerin überraschte ihre Fans schon oft mit einem skurrilen Styling – so trat sie zum Beispiel bei den MTV Video Music Awards mit einem Stuhl auf dem Kopf auf! Und auch freizügig zeigte die 26-Jährige sich bereits häufig. Erst im Dezember 2021 zog sie für ein Covershooting komplett blank.

Zuma Press/ActionPress Doja Cat bei der "2022 College Football Playoff Concert Series"

Zuma Press/ActionPress Doja Cat bei einem Auftritt 2022

Zuma Press/ActionPress Sängerin Doja Cat im Januar 2022

