Wie läuft's mit Brett? Sam Abdul von Kommentaren genervt

Hängt bei Samantha Abdul (32) und Brett Oppenheim (45) etwa der Haussegen schief? Im Juli waren erste Gerüchte aufgekommen, dass die Blondine mit dem Selling Sunset-Star anbandelt, nachdem sie zusammen in Mykonos im Urlaub gewesen sein sollen. Ihre Liebe hat die ehemalige Bachelor-Kandidatin zwar nie offiziell bestätigt, in den vergangenen Wochen zeigte sie sich jedoch immer wieder total verliebt mit dem US-Amerikaner. Nun gab Sam etwas unfreiwillig Aufschluss über ihr Liebesleben.

Auf ihrem TikTok-Account veröffentlichte die 32-Jährige am Donnerstag ein humorvolles Video, das sie mit den Worten "Wie es ist, Männer im Jahr 2022 zu daten" betitelte. Dies nahm ein Fan zum Anlass, um sich besorgt bei Samantha nach ihrer Beziehung zu erkundigen. So fragte der Nutzer unter dem Post, ob zwischen der ehemaligen Bachelor in Paradise-Teilnehmerin und Brett alles vorbei sei, was die Influencerin ganz schön auf die Palme brachte. "Oh mein Gott, wie kann man einen Witz so persönlich nehmen? Nein, Brett und ich sind glücklich", versicherte sie in den Kommentaren.

Auch in ihrer Instagram-Story machte sie ihrem Ärger im Anschluss Luft. "Wieso kann man nicht einfach lustige TikToks machen, ohne dass Menschen das auf mein Privatleben [beziehen]?", schrieb sie zu einem Foto, auf dem sie sich genervt an den Kopf fasst. Ihrer Meinung nach seien solche Kommentare einfach unnötig.

Instagram / marielounurk Brett Oppenheim und Samantha Abdul im September 2022

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, August 2022

Instagram / samantha_abdul Brett Oppenheim und Samantha Abdul

