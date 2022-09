Wow! Emma Watson verzaubert in einem transparenten Kleid

Emma Watson (32) beweist mal wieder, wie stilsicher sie ist! Mit ihrer Rolle als Hermine Granger wurde die Schauspielerin als Kind mit den Harry Potter-Filmen weltberühmt – seitdem ist sie aus dem Filmbusiness nicht mehr wegzudenken. Aber auch abseits der internationalen Filmsets macht die Schauspielerin stets eine gute Figur – wie auch jetzt wieder: In einem durchsichtigen Kleid posierte Emma auf dem Red Carpet!

Wie die aktuellen Bilder zeigen, besuchte Emma am vergangenen Donnerstagabend eine Charity-Veranstaltung in New York City: In einem weißen, transparenten Kleid mit floralen Applikationen und XXL-Rückenausschnitt zog die 32-Jährige alle Blicke auf sich. Außerdem wählte der "Little Women"-Star für seinen Red-Carpet-Auftritt klobige, schwarze Sandalen mit Absatz und eine Clutch mit auffälligen Nieten. Ihre Accessoires hielt sie mit einem Paar Ohrringe in Tropfenform schlicht. Mit einer Hochsteckfrisur und einem leichten Make-up rundete Emma ihren zauberhaften Look ab.

Aber nicht nur in Sachen Mode beweist Emma stets ihren guten Geschmack: Im vergangenen Monat wurde die Beauty mit einem neuen Mann an ihrer Seite gesehen! In Venedig war Emma turtelnd mit dem Hottie Brandon Green unterwegs – der Unternehmer-Sohn soll laut einer Quelle Emma regelrecht "umworben" haben.

Getty Images Emma Watson im September 2022

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Getty Images Emma Watson im September 2022

