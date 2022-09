Erkannt? "Friends"-Matt LeBlanc inkognito in Los Angeles

Ein seltener Anblick! Friends-Star Matt LeBlanc (55) hat sich weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. In der Erfolgssitcom verkörperte er den Fanliebling Joey Tribbiani. Danach spielte er meist kleine Rollen und kehrte lediglich in der Serie "Man With a Plan" kurzzeitig auf den Bildschirm zurück. Jetzt hatte Matt einen seiner seltenen Auftritte in der Öffentlichkeit – und zeigte sich dabei inkognito in einem entspannten Schlabberlook!

The Sun liegen Fotos vor, die Matt beim entspannten Einkaufsbummel zeigen. Der Schauspieler setzte dabei auf ein lässiges Outfit, bestehend aus T-Shirt und weiten Jeans. Um sich vor den Fotografen zu verstecken, verbarg der einstige Frauenschwarm sich hinter Sonnenbrille und Cap. Seit der Trennung von seiner Ex-Freundin Aurora lässt sich Matt nur noch selten in der Öffentlichkeit sehen. Allerdings wurde er im August in einem ähnlichen Look beim Spaziergang durch Los Angeles erwischt. Zu dem Zeitpunkt nutzte er eine Maske, um unerkannt zu bleiben.

Vergangenes Jahr hatte Matt mit seinen "Friends"-Kollegen eine große Reunion gefeiert. Der gesamte Hauptcast um Jennifer Aniston (53), Lisa Kudrow (59), David Schwimmer (55), Courteney Cox (58) und Matthew Perry (53) war mit dabei. Ein emotionaler Moment – nicht nur für die eingefleischten Fans.

P&P / MEGA Matt LeBlanc, Schauspieler

P&P / MEGA Matt LeBlanc, Schauspieler

Instagram / hbomaxpop Matt LeBlanc, Matthew Perry, Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox und David Schwimmer

