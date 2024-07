So süß gratuliert Jennifer Aniston Matt LeBlanc zum Ehrentag

Matt LeBlanc (57) feiert seinen Geburtstag und erhält dabei ganz viel Liebe. Denn auch seine langjährige Friends-Kollegin Jennifer Aniston (55) denkt an seinem Geburtstag an ihn und schickt ihm ein paar Glückwünsche. "Alles Gute zum Geburtstag, Matt. Ich hoffe, du machst heute so viel nichts. Liebe dich", schreibt die Schauspielerin in ihrer Instagram-Story zu einem Video von ihrem Freund. Darin erklärt dieser nämlich, dass er es liebt, nichts zu tun.

Der "Friends"-Cast um Jennifer und Matt soll sich bis heute sehr nah stehen – besonders seit vergangenem Oktober. Am 28. Oktober starb Matthew Perry (✝54) nämlich völlig überraschend. Der 54-Jährige starb an den akuten Auswirkungen der Droge Ketamin, die bei Depressionen und Angstzuständen angewandt wird. Seine Kollegen bestürzte sein Ableben schwer. "Wir haben ihn sehr geliebt. Er war ein Teil unserer DNA. Wir waren immer zu sechst. Wir waren eine auserwählte Familie, die für immer veränderte, wer wir waren und welchen Weg wir einschlagen werden", erklärte beispielsweise Jennifer kurz nach Matthews Tod im Netz.

Auch Matt zollte seinem Kumpel emotional den Tribut. Zehn Jahre lang verkörperten sie in "Friends" die chaotischen Mitbewohner Joey Tribbiani und Chandler Bing. "Die Zeit, die wir zusammen verbracht haben, gehört ehrlich gesagt zu den schönsten Zeiten in meinem Leben. Es war mir eine Ehre, die Bühne mit dir zu teilen und dich meinen Freund nennen zu dürfen. Ich werde immer lächeln, wenn ich an dich denke, und ich werde dich nie vergessen", erinnerte sich der heute 57-Jährige im vergangenen November in seinem herzzerreißenden Statement.

Getty Images Der Cast der US-Sitcom "Friends"

Getty Images Matthew Perry und Matt LeBlanc, 2004

