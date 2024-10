Jennifer Aniston sorgt sich um Matt LeBlancs Wohlergehen

Jennifer Aniston (55) hat sich nach dem tragischen Tod von Matthew Perry (✝54) eingeschaltet, um ihrem ehemaligen Friends-Co-Star Matt LeBlanc (57) beizustehen. Matthew verstarb im Oktober des vergangenen Jahres, was Matt schwer getroffen haben soll. Deshalb habe Jennifer vermehrt Kontakt zu ihrem Kollegen aufgenommen, um ihn in dieser schwierigen Zeit zu unterstützen. "Matt kämpfen zu sehen, war extrem schwierig für Jen", erklärte ein Insider gegenüber dem Heat Magazine. Laut ihm fühle sich die Schauspielerin außerdem schuldig, dass sie vor Matthews Tod nicht mehr für ihn da war. Diesen Fehler wolle sie nicht noch einmal begehen.

Wie die Quelle weiter berichtet, unternehme die "Murder Mystery"-Darstellerin derzeit sehr viel mit ihrem ehemaligen Co-Star: "Sie verbringt viel Zeit mit Matt in seinem Haus in Pacific Palisades. Sie kocht für ihn, schaut mit ihm Filme oder sitzt einfach nur mit ihm zusammen und unterhält sich." Zudem habe sie schon des Öfteren bei ihm übernachtet. Der Informant behauptete weiter, dass sie und ihre Serienkollegin Courteney Cox (60) dafür sorgen, dass immer jemand ein Auge auf ihn habe.

Matthew erlangte in den in den 90er-Jahren durch die Serie "Friends" zusammen mit Jennifer, Courteney und Matt sowie David Schwimmer (57) und Lisa Kudrow (61) große Berühmtheit. Auch nach dem Ende der Show blieben die Schauspieler in engem Kontakt. Im Oktober 2023 verstarb Matthew dann an den "akuten Auswirkungen von Ketamin", was die Freundesgruppe schwer belastet haben soll.

Getty Images Matt LeBlanc, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry im Oktober 2006

