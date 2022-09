Kleines Missgeschick: Cathy Hummels musste ins Krankenhaus

Cathy Hummels (34) versetzte ihre Fans in Sorge! Denn die Moderatorin landete kürzlich im Krankenhaus. Schuld daran war ein vermeintlich gesunder Snack – ein Gemüsechip war beim Lachen nämlich in ihrer Luftröhre gelandet. Als sie immer schwerer atmen konnte, musste der Notarzt anrücken. "In der Notaufnahme wurde mir dann dieser Grünkohlchip rausgesaugt. Jetzt habe ich einfach enorme Schmerzen, aber so weit geht's mir einigermaßen gut", gab sie ihren Fans auf Instagram ein Update. Sie sei zwar noch weit davon entfernt, sich richtig gut zu fühlen, aber auf einem guten Weg, fügte die Mutter eines Sohnes hinzu.

