Kourtney K. verrät: Wird "The Kardashians" fortgesetzt?

Dürfen sich die Fans auf weitere Staffeln von The Kardashians freuen? Am 22. September ist es endlich so weit. Die beliebte Reality-TV-Show rund um den Keeping up with the Kardashians-Clan geht in eine zweite Runde. Einen ersten Trailer bekamen die Supporter bereits zu Gesicht – und der hatte es in sich. Momager Kris Jenner (66) brach in dem kurzen Clip sogar in Tränen aus! Doch wie steht es um die weitere Zukunft des Formats? Darüber sprach Kourtney Kardashian (43) jetzt.

Im Gespräch mit E! News teaserte die 43-Jährige nun an, dass sich die Fans nach Ausstrahlung der zweiten Season auf mehr Content von der Familie freuen dürfen. "Wir drehen gerade die dritte Staffel", verriet Kourtney im Interview. Was genau in der Fortsetzung zu sehen sein wird, behielt die Frau von Travis Barker (46) allerdings noch für sich.

Dafür sprach die Mutter von drei Kindern aber umso offener über die zweite Season, die in wenigen Tagen endlich auf Disney+ erscheint. Dabei gab sie preis, dass die Zuschauer Einblicke in ihre Heiratsvorbereitungen bekommen werden. "Travis und ich fahren nach Mailand, um unsere Hochzeitsanproben zu machen", plauderte Kourtney aus.

Disney "The Kardashians"-Plakat

Instagram / kendalljenner Die Familie Kardashian samt Nachwuchs 2019

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian im August 2022

